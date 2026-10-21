Às vésperas do jogo contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, nesta quarta-feira, 21, pela Champions League, o Arsenal concentra atenções na consistência de sua defesa. Com William Saliba em recuperação de um problema físico nas costas, a responsabilidade de liderar a primeira linha recai sobre o brasileiro Gabriel Magalhães e o inglês Ezri Konsa. Em entrevista coletiva, o técnico Mikel Arteta elogiou a dupla.

“Para mim, meus jogadores são os melhores do mundo e acho que a parceria que eles (Konsa e Gabriel) desenvolveram em tão pouco tempo é notável. Crédito para ambos, crédito para o resto da equipe também”, iniciou Arteta em entrevista coletiva.

“Eles são muito testados na Premier League, certamente, e já o fizeram na Champions League. Mas acho que o que Harry (Kane) está fazendo e fez nos últimos anos é algo à parte, outro nível. Esse é o nível que eles terão que enfrentar”, complementou.