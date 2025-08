Após Mundial, Messi lidera participações em gols no mundo; veja os números

Lionel Messi é o jogador com maior participações em gols no mundo durante o mês de julho. O argentino liderou o Inter Miami na vitória do último dia 30 contra o Atlas, na abertura da Leagues Cup, e alcançou a incrível marca de 12 participações em apenas 6 jogos.

Messi tem aproveitado o recesso da temporada europeia para ser destaque mundial. A vitória do Inter Miami contra o Atlas, do México, teve duas assistências do argentino – uma delas decisiva já nos acréscimos.

Pela MSL, Messi havia sido desfalque no último jogo, no empate sem gols com o Cincinnati. O argentino não compareceu ao jogo das estrelas pelo qual foi convocado e por isso recebeu uma suspensão. Após a vitória contra o Atlas, Messi criticou a situação de forma sutil: “No começo, senti um pouco o ritmo. Estava em sequência, jogando bem, mas não me deixaram atuar na última partida. Hoje senti isso, especialmente no primeiro tempo”.

Messi também comentou a parceria com Rodrigo De Paul, que estreou pelo Inter Miami. Os dois são companheiros na seleção argentina e a proximidade do meia com o atacante já rendeu muitos memes nas redes sociais: “Nos conhecemos há bastante tempo, jogamos muitos jogos juntos. Ele traz mais qualidade para o time. Está com muita vontade. Mesmo com pouco tempo de treino, correu muito hoje — e não é fácil correr aqui com esse calor e umidade”.

Os números de Messi pelo Inter Miami em julho

Montréal 1 x 4 Inter Miami – dois gols e uma assistência (3)

New England 1 x 2 Inter Miami – dois gols (2)

Inter Miami 2 x 1 Nashville – dois gols (2)

Cincinnati 3 x 0 Inter Miami

NY Red Bulls 1 x 5 Inter Miami – dois gols e uma assistência (3)

Inter Miami 2 x 1 Atlas – duas assistências (2)

Total: 8 gols e 4 assistências em 6 jogos

Lionel Messi é o jogador com mais participações em gols (12) no MUNDO neste mês. São 8 gols e 4 assistências para o argentino em 6 partidas pelo Inter Miami. 🇦🇷👏🏼 pic.twitter.com/eDi0WXq3Sr — R10 Score (@R10Score) July 31, 2025

