André, conheça a joia do Corinthians que tem multa de estrela para deixar o clube

Revelado no Parque São Jorge, volante marcou contra o Mirassol, e tem cláusula de rescisão que pode chegar a 100 milhões de euros para clubes do exterior

Autor do terceiro gol na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, no último sábado, 4, na Neo Química Arena, André Luiz vem ganhando cada vez mais destaque, tanto dentro de campo quanto nos bastidores do clube.

Revelado nas categorias de base do Parque São Jorge, o jovem volante de 19 anos tem uma trajetória sólida no Timão. Ele atua no clube desde o sub-11, quando jogava como lateral-direito, mas foi no sub-17 que passou a ser utilizado no meio-campo, posição em que se consolidou e chamou a atenção da comissão técnica profissional.

André Luiz fez sua estreia pelo time principal há menos de um mês, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A primeira vez em que foi relacionado para uma partida profissional aconteceu contra o Vasco, quando ainda não havia sido promovido de forma definitiva.

Antes mesmo dessa promoção, o Corinthians se antecipou e renovou o contrato do atleta até dezembro de 2029, como forma de evitar uma saída desfavorável ao clube. A prorrogação veio acompanhada de uma valorização considerável: a multa rescisória nacional, que antes era de R$ 28 milhões (no contrato válido até junho de 2027), saltou para R$ 112 milhões. Já para o mercado internacional, o valor passou de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) para 100 milhões de euros (R$ 630 milhões).

Para efeito de comparação, Vini Jr. e Estevão deixaram Flamengo e Palmeiras respectivamente por 45 milhões de euros. Dentro do próprio Corinthians, Gabriel Moscardo foi negociado com o PSG por 20 milhões de euros.

O aumento também refletiu em melhoria salarial, consolidando André como uma das principais promessas do elenco. Desde os tempos de Ramón Díaz, o jogador já vinha sendo observado pelo departamento de futebol profissional.

Segundo a ESPN, André foi alvo de sondagens de clubes da Espanha e de Portugal na última janela de transferências, entre eles, o Sporting. Mesmo com o interesse europeu, o Corinthians demonstra confiança no potencial do volante e aposta na continuidade de sua evolução dentro do clube.