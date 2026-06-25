Antes da bola rolar para Brasil 3×0 Escócia, um momento envolvendo Carlo Ancelotti chamou a atenção. Durante a execução do hino nacional brasileiro, o treinador italiano apareceu cantando e foi flagrado pela transmissão.
Após a vitória, que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo, Ancelotti foi questionado. Em entrevista coletiva, explicou como aprendeu a cantar o hino brasileiro, pouco mais de um ano depois de assumir o comando da equipe.
Ainda se esforçando para responder em português, o treinador admitiu que a canção não é das mais fáceis. No entanto, disse se sentir parte do Brasil.
“Eu conheço dois hinos: o italiano e, agora, estou aprendendo o hino do Brasil, que é difícil. Mas li as palavras para cantar. Eu gosto de cantar o hino. Neste período, eu sou, com honra, parte deste país, então eu gostei de cantar o hino”, explicou.
O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), em Houston. A seleção brasileira enfrenta o segundo colocado do grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia.