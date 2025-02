Agente de Vini Jr compra clube da série B

O mundo do futebol brasileiro está presenciando uma mudança significativa com a aquisição do Athletic Club por Thássilo Soares, renomado agente esportivo conhecido por gerenciar carreiras de grandes talentos, incluindo Vini Jr. Este movimento estratégico marca o início de uma nova era para o clube, que vive um bom momento no Campeonato Mineiro e se prepara ansiosamente para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

A venda das ações majoritárias da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Athletic representa uma fase de transformação importante. Thássilo Soares agora controla a maior parte das ações, adquirindo uma significativa porção da F&P Gestão Esportiva. A expectativa é que sua experiência e conexões no futebol tragam novos ares e benefícios para as ambições futuras do clube.

O Perfil de Thássilo Soares e seu Impacto Potencial no Athletic

Thássilo Soares se destacou no cenário esportivo por sua atuação como agente, notoriamente associado a Vini Jr, uma das estrelas em ascensão do futebol brasileiro e mundial. Sua chegada ao Athletic Club é vista como uma oportunidade para infundir novas ideias e recursos, visando um crescimento mais acentuado e sustentado. Seu envolvimento promete não apenas reforçar a administração do clube, mas também criar novas oportunidades no mercado futebolístico.

As reuniões intensas em São João del Rei simbolizam o compromisso de Thássilo em garantir que todos os aspectos burocráticos e documentais da transição sejam executados de maneira eficiente, preparando o terreno para um recomeço autorizado e estruturado.

Novas Disposições de Poder

Após a aquisição, a estrutura acionária do Athletic sofreu importantes mudanças. A F&P Gestão Esportiva ainda mantém 63,5% das ações, mas agora, 53,5% estão sob o comando de Thássilo Soares, enquanto Fábio Mineiro segue com seus 10%. A retirada de Pierre Fernandes, que vendeu suas ações a Thássilo, simboliza a nova ordem dentro do clube. A Tiberis Holding, a Lago de Minas, a Testotrans e a Associação Athletic conservam suas participações minoritárias, compondo a nova configuração acionária que promete novos rumos estratégicos.

Potenciais Repercussões e Novos Horizontes para o Athletic

A mudança na administração do Athletic é vista com entusiasmo e cautela pelos torcedores e investidores. Com Thássilo Soares no comando, há uma expectativa de atrativos investimentos, novas parcerias de marketing, e melhorias essenciais na infraestrutura do clube. A parceria potencial com grupos como a Família Lago de Minas pode abrir portas para novos avanços e empreendimentos.

A torcida aguarda ansiosamente a Assembleia Geral Extraordinária planejada para fevereiro, onde detalhes adicionais sobre a transição serão revelados. Com um futuro orientado por novos objetivos e estratégias, o Athletic Club mira fortalecer sua presença na Série B do Campeonato Brasileiro, aspirando por um futuro promissor e sustentável sob a nova administração de Thássilo Soares.

