A seleção sul-africana teve sua viagem para a Copa do Mundo de 2026 adiada no último domingo, 31. O motivo do contratempo foi a dificuldade na emissão de vistos para parte da delegação, que deveria partir de Joanesburgo, na África do Sul, com destino ao México, onde a equipe estabeleceria sua base de treinamento.

A delegação da seleção sul-africana tinha um voo fretado programado para o México, visando a preparação para o Mundial. No entanto, a ausência dos documentos necessários impediu o embarque de parte dos integrantes, forçando o adiamento da viagem.

Críticas do Ministro e Pendências de Vistos

A situação gerou forte repercussão e críticas por parte do Ministro dos Esportes, Artes e Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie. Ele classificou o incidente como ‘embaraçoso’ e ‘profundamente injusto’ com os atletas e a comissão técnica, afirmando que ‘estamos sendo feitos de bobos’. McKenzie exigiu um relatório completo da Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA) e prometeu medidas contra os responsáveis.

Inicialmente, relatos indicavam que pelo menos 20 membros da delegação aguardavam os documentos. Uma atualização do ministro informou que todos os jogadores já haviam recebido seus vistos. Contudo, o auxiliar técnico, o médico da equipe, o chefe de segurança e um analista ainda estavam com a documentação pendente, sendo os vistos processados na embaixada dos Estados Unidos.

Nova Data e Preparação para o Mundial

Diante do impasse, a SAFA convocou uma reunião de emergência para discutir a situação e buscar uma solução rápida. A viagem da delegação foi remarcada para segunda-feira, 1º de junho de 2026. A seleção sul-africana integra o Grupo A da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos anfitriões México, da República Tcheca e da Coreia do Sul. A estreia dos Bafana Bafana no Mundial está marcada para 11 de junho, contra o México.