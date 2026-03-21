Em sua primeira aparição em PLACAR, em 1977, o autor do gol polonês na derrota para o Brasil em amistoso no Morumbi teve seu nome equivocadamente grafado como Poniek. Um ano depois, já era uma celebridade. Atacante rápido e classudo, Boniek dividiu com Lato a condição de herói nacional.

Fez boa Copa em 1978 e virou lenda em 1982, com quatro gols e três assistências. Até hoje os poloneses se perguntam se o time que terminou em terceiro não bateria a campeã Itália na semifinal caso Boniek não estivesse suspenso.

Na Juventus, formou parceria histórica com Platini e ganhou o apelido de “Belo da Noite”. Em 1985, quando herdou o lugar de Falcão na Roma, dizia-se que dois poloneses mandavam na Cidade Eterna: Boniek e Karol Wojtyła, o papa João Paulo II.

86º: Boniek

Zbigniew Kazimierz Boniek

Nascimento: 3/3/1956, Bydgoszcz (Polônia)

Posição: meia-atacante

Pela seleção polonesa: 80 J | 24 G

Clubes: Zawisza Bydgoszcz-POL (1973-1975), Widzew Lodz-POL (1975-1982), Juventus-ITA (1982-1985) e Roma-ITA (1985-1988)

Títulos: Polonês (1981 e 1982), Supercopa Europeia (1984), Recopa Europeia (1984), Liga dos Campeões (1985), Italiano (1984) e Copa da Itália (1983 e 1986)

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