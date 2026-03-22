A passada larga e elegante, tal qual a de uma gazela, aliada à voracidade com a qual buscava a meta rival, fizeram de “Titi” Henry uma das feras de sua geração. Revelado pelo Monaco, foi uma das promessas da França na conquista da Copa de 1998. No Arsenal, reencontrou o técnico Arsène Wenger e viveu seu ápice. Maior artilheiro do clube londrino com 228 gols, “King Henry” conduziu o time à conquista da Premier League de 2004 de forma invicta.

Também brilhou no Barcelona de Guardiola no título da Champions de 2009. Pela seleção, ainda ganhou a Euro de 2000 e foi algoz do Brasil nas quartas do Mundial de 2006. Nem mesmo a recordada trapaça do domínio com a mão no gol que tirou a Irlanda da Copa de 2010 diminuiu a devoção ao redor de seu futebol.

HENRY

Thierry Daniel Henry