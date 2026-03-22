A passada larga e elegante, tal qual a de uma gazela, aliada à voracidade com a qual buscava a meta rival, fizeram de “Titi” Henry uma das feras de sua geração. Revelado pelo Monaco, foi uma das promessas da França na conquista da Copa de 1998. No Arsenal, reencontrou o técnico Arsène Wenger e viveu seu ápice. Maior artilheiro do clube londrino com 228 gols, “King Henry” conduziu o time à conquista da Premier League de 2004 de forma invicta.
Também brilhou no Barcelona de Guardiola no título da Champions de 2009. Pela seleção, ainda ganhou a Euro de 2000 e foi algoz do Brasil nas quartas do Mundial de 2006. Nem mesmo a recordada trapaça do domínio com a mão no gol que tirou a Irlanda da Copa de 2010 diminuiu a devoção ao redor de seu futebol.
HENRY
Thierry Daniel Henry
- Nascimento: 17/8/1977, Les Ulis (França)
- Posição: atacante
- Pela seleção francesa: 123 J | 51 G
- Clubes: Monaco-FRA (1995-1998), Juventus-ITA (1999), Arsenal-ING (1999-2007 e 2012), Barcelona-ESP (2007-2009) e NY Red Bulls-EUA (2010-2011 e 2012-2014)
- Títulos: Copa do Mundo (1998), Eurocopa (2000), Copa das Confederações (2003), Francês (1997), Supercopa Francesa (1997), Mundial de Clubes da Fifa (2009), Liga dos Campeões (2009), Supercopa Europeia (2009), Inglês (2002 e 2004), Copa da Inglaterra (2002, 2003 e 2005), Supercopa Inglesa (2002 e 2004), Espanhol (2009 e 2010), Copa da Espanha (2009), Supercopa Espanhola (2009) e MLS Supporters’ Shield (2013).