A reta final de 2025 reserva um confronto de altíssimo nível pela 19ª rodada da Premier League. Nesta terça-feira (30), o líder Arsenal recebe o embalado Aston Villa no Emirates Stadium, em Londres. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo que pode redefinir o topo da tabela, já que apenas três pontos separam as duas equipes.

Valendo a liderança e a ‘Lei do Ex’

O confronto é um dos mais aguardados da tradicional rodada de fim de ano, colocando frente a frente o líder e um dos times de melhor forma na competição. Para o Arsenal, a partida em casa é uma oportunidade de ouro para se distanciar de um concorrente direto. A equipe de Mikel Arteta busca manter a solidez que a levou ao topo.

Do outro lado, o Aston Villa chega a Londres com a confiança em alta, vindo de uma sequência de cinco vitórias consecutivas na liga. O técnico Unai Emery reencontra sua antiga equipe sabendo que um resultado positivo pode embolar definitivamente a briga pelo título.

Como chega o Arsenal

Os Gunners entram em campo defendendo a ponta da tabela. Com 42 pontos conquistados em uma campanha de 13 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, o Arsenal busca consolidar sua posição como favorito. A equipe venceu três de seus últimos cinco jogos e aposta no fator casa para frear o ímpeto do adversário.

Para o duelo, Arteta deve manter a base titular, mas lida com desfalques físicos. Gabriel Magalhães é ausência certa na defesa. No ataque, Kai Havertz e Gabriel Jesus continuam no departamento médico e não devem atuar.

Provável escalação: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Ödegaard; Saka, Gyökeres, Eze.

Como chega o Aston Villa

O time de Birmingham vive uma fase espetacular. Ocupando a 3ª colocação com 39 pontos, o Villa soma 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas na competição. Uma vitória no Emirates não apenas manteria a excelente sequência, mas faria a equipe igualar a pontuação do próprio líder.

Unai Emery também enfrenta problemas para escalar o time. O zagueiro Pau Torres e o experiente Tyrone Mings estão fora por lesão. Além deles, o goleiro Emiliano Martínez é dúvida devido a um problema nas costas.

Provável escalação: Bizot; Cash, Konsa, Diego Carlos, Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Bailey; Diaby, Watkins.

Onde assistir a Arsenal x Aston Villa

O torcedor poderá acompanhar este embate crucial ao vivo através da ESPN (TV Fechada) e pelo serviço de streaming .