O Arsenal fez grande jogo, nesta terça-feira, 30, no Emirates Stadium. Em um confronto direto pelo topo da tabela, o time comandado por Mikel Arteta superou um primeiro tempo truncado para golear o Aston Villa por 4 a 1.

O resultado ainda encerra a sequência de 11 vitórias consecutivas do time de Birmingham e consolida os Gunners na liderança do Campeonato Inglês, abrindo provisoriamente cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City.

A primeira metade do jogo foi marcada por muito estudo e pouca efetividade. O Arsenal tentava impor seu ritmo com posse de bola, mas encontrava um Aston Villa bem postado defensivamente e perigoso nos contra-ataques.

O momento de maior susto para os donos da casa ocorreu aos 13 minutos, quando Konsa roubou a bola e ligou um contra-ataque veloz. Ollie Watkins recebeu livre na área, mas desperdiçou a chance clara, chutando para fora.

Os Gunners responderam com tentativas de Gyokeres e Trossard, mas a defesa visitante, liderada pelo goleiro Dibu Martinez, conseguiu segurar o ímpeto londrino até o intervalo, mantendo o placar zerado.

Início avassalador define o clássico

O cenário mudou drasticamente na volta dos vestiários. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Saka cobrou escanteio fechado e o zagueiro Gabriel Magalhães subiu mais que Dibu Martinez para abrir o placar.

O Aston Villa mal teve tempo de assimilar o golpe. Apenas cinco minutos depois, aos 7, Zubimendi apareceu como elemento surpresa na área e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0.

Com o adversário atordoado, o Arsenal transformou a vitória em goleada. Aos 24 minutos, Trossard aproveitou um rebote na entrada da área e finalizou sem chances para Martinez, ampliando para 3 a 0. A festa ficou completa com a entrada de Gabriel Jesus. O brasileiro substituiu Gyokeres aos 30 minutos e, em seu primeiro toque na bola, marcou um golaço, decretando o quarto tento dos anfitriões.

Já nos acréscimos, o goleiro Raya operou um milagre em finalização de McGinn, mas não conseguiu evitar o gol de honra do Villa. Após bola na trave de Malen, Watkins aproveitou a sobra para descontar.

Nada que diminuísse a festa em Londres: com 45 pontos, o Arsenal pressiona o vice-líder City. O Villa permanece em terceiro, estacionado nos 39 pontos.