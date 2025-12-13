O que parecia ser um confronto protocolar entre o líder e o lanterna transformou-se em um roteiro de cinema no Emirates Stadium. Neste sábado (13), o Arsenal precisou suar sangue e contar com uma dose extra de sorte para vencer o Wolverhampton por 2 a 1, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com dois gols contra decidindo a favor dos donos da casa e um empate relâmpago dos visitantes no apagar das luzes, os Gunners garantiram três pontos vitais na corrida pelo título.

Domínio total esbarra na retranca

Desde o apito inicial, a dinâmica do jogo foi clara: ataque contra defesa. O Arsenal, vindo de uma derrota na rodada anterior, entrou determinado a resolver a partida cedo, mas encontrou um Wolverhampton entrincheirado. A equipe de Mikel Arteta monopolizou a posse de bola, rondando a área adversária com Saka e Martinelli muito ativos pelas pontas. No entanto, a falta de espaço e a pontaria descalibrada mantiveram o placar zerado na primeira etapa.

O goleiro Johnstone, dos Wolves, foi o grande nome da resistência visitante, operando milagres, especialmente em chutes de Declan Rice de fora da área. A estratégia do lanterna era clara: sobreviver à pressão e tentar um contra-ataque salvador, algo que quase aconteceu com Hwang ainda no primeiro tempo, exigindo boa defesa de Raya.

Sorte, susto e alívio imediato

A muralha amarela só foi derrubada aos 70 minutos, e de forma inusitada. Após cobrança de escanteio de Saka, a bola explodiu na trave, bateu nas costas do goleiro Johnstone e entrou. O gol contra parecia encaminhar uma vitória magra, mas tranquila. O Arsenal seguiu pressionando, com Odegaard e Gyokeres desperdiçando chances de matar o jogo.

O castigo pela ineficiência veio aos 90 minutos. Em uma das raras descidas ao ataque, Mateus Mané chutou e Arokodare desviou de cabeça, enganando Raya e empatando a partida. O Emirates emudeceu com o espectro de um tropeço desastroso contra o último colocado.

Porém, a resposta do líder foi fulminante. Apenas três minutos depois, aos 48 do segundo tempo, Saka cruzou e Gabriel Jesus — que voltava aos gramados após longo período afastado — cabeceou. A bola desviou no zagueiro Mosquera e morreu no fundo das redes: mais um gol contra para salvar a tarde londrina. Com o resultado, o Arsenal chega aos 36 pontos e segura a liderança, enquanto o Wolverhampton afunda ainda mais na lanterna, com apenas dois pontos somados.