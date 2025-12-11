Neste sábado (13), o Arsenal recebe o Wolverhampton no Emirates Stadium, em Londres. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente o líder da competição e o lanterna, em um duelo de realidades completamente opostas. A bola rola às 17h (horário de Brasília).
Líder contra lanterna
O confronto marca o encontro dos extremos da tabela. O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, ocupa o topo com 33 pontos e busca reafirmar sua liderança após resultados recentes oscilantes. Jogar em casa contra o último colocado transforma a vitória em uma obrigação para os Gunners, que almejam o título nacional.
Do outro lado, o Wolverhampton vive uma situação dramática. Agora sob o comando de Rob Edwards, a equipe amarga a 20ª posição com apenas dois pontos somados e ainda busca sua primeira vitória na temporada. Os Wolves encaram o desafio no Emirates como uma tarefa hercúlea para tentar iniciar uma reação contra o rebaixamento.
Onde assistir
O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.
Prováveis escalações
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, William Saliba, Piero Hincapié e Jurriën Timber; Declan Rice, Martin Odegaard e Mikel Merino; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres.
Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
Sam Johnstone; Toti Gomes, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera; Ki-Jana Hoever, André Trindade, João Gomes e David Møller Wolfe; Hee-Chan Hwang, Tolu Arokodare e Jorgen Strand Larsen.
Desfalques e dúvidas
Para a partida, o Arsenal enfrenta problemas defensivos com as ausências de Gabriel Magalhães (coxa) e Cristhian Mosquera (tornozelo). Kai Havertz e Declan Rice são dúvidas e passarão por avaliação. Já o Wolverhampton não conta com Hugo Bueno e Fer López, ambos entregues ao departamento médico.