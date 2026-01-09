Depois de apenas quatro meses atuando na Europa, o lateral-direito Wesley, da Roma, despertou o interesse do Manchester City. Segundo o site ge, o clube inglês já fez contatos com os italianos para saber as condições para uma proposta pelo jogador.

O ex-lateral do Flamengo já foi alvo do City em janelas passadas e interessa outros clubes ingleses, como Tottenham e Newcastle.

No meio do ano, os Citizens chegaram a fazer sondagens pelo jogador, mas não chegaram a fazer proposta e Wesley foi para a Itália por 25 milhões de euros (mais de R$ 150 milhões de reais).

Pela Roma, o lateral da seleção brasileira se tornou titular incontestável da equipe, com 19 titularidades em 21 jogos. Na equipe italiana, um detalhe tático chama a atenção: antes lateral-direito, Wesley passou a jogar nas duas alas no esquema de cinco defensores de Gasperini. A nova posição e as capacidades ofensivas do jogador renderam três gols até agora.

Esse número é superior ao de um outro ídolo da Lupa, o capitão do penta Cafu. Em sua temporada mais artilheira, o histórico camisa 2 marcou dois gols. Dificilmente o clube da capital italiana vai negociar um de seus destaques antes da Copa do Mundo de 2026, em que o jogador tem grandes chances de ser titular e se valorizar ainda mais.

City tem problemas na defesa

Recentemente, o City perdeu o lateral e zagueiro croata Josko Gvardiol, que sofreu uma fratura na tíbia na perna direita. Como se não bastasse, Rúben Dias também deixou o campo com um problema muscular, juntando-se a John Stones, que enfrenta problemas físicos persistentes desde o final de 2025.

Diante do cenário de “terra arrasada” na zaga, diversos nomes surgem como opção. O primeiro deles é o de Max Alleyne, de 20 anos, revelado na própria base do City, titular do Watford na campanha na Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. Emprestado, ele foi chamado de volta para compor o elenco.

Outro possível reforço é Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace e titular da seleção inglesa O Palace exige cerca de 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 245 milhões) para liberar o jogador já em janeiro.