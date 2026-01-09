O São Paulo encaminhou o retorno do zagueiro Matheus Dória, de 31 anos, e aguarda os trâmites finais para o anúncio. O defensor alinhou sua rescisão com o Atlas, do México, clube com o qual o defensor tinha contrato até 2027.

O acordo prevê vínculo por duas temporadas e marca a volta do jogador ao Tricolor mais de dez anos depois de sua primeira passagem pelo clube.

Revelado pelo Botafogo, Dória defendeu o São Paulo em 2015, por empréstimo, quando ainda pertencia ao Olympique de Marseille. Naquele período, atuou em 18 partidas e marcou dois gols, antes de retomar a carreira no exterior.

Desde então, construiu toda a sua trajetória fora do Brasil.

Confiável no México

Depois de passagens de adaptação pela Europa, Dória encontrou no México o trecho mais regular da carreira. Pelo Santos Laguna, onde permaneceu por várias temporadas, virou titular indiscutível.

Assim, se consolidou como zagueiro canhoto de referência, forte no jogo aéreo, com boa leitura de posicionamento e participação frequente na saída de bola pelo lado esquerdo. Nesse período, seus números ainda indicam boa estatísticas de ações defensivas decisivas, como cortes e interceptações.

Em 2024, Dória se transferiu para o Atlas. Apesar do histórico na Liga MX, manteve a mesma regularidade, ficando de fora de poucas partidas durante as temporadas.

Outro ponto considerado pelo São Paulo foi o histórico médico do atleta, especialmente pelo alto índice de lesionados no clube recentemente. Nos últimos anos, Dória não sofreu lesões graves de joelho ou musculares de longa duração.