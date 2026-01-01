O Grêmio finalizou nesta quinta-feira, 1º, a transferência do atacante Alysson para o Aston Villa, da Inglaterra. O Tricolor informou que permaneceu com percentual da mais-valia em uma futura venda do jogador de 19 anos.

A equipe da cidade de Birmingham pagará 10 milhões de euros (cerca de 65,6 milhões pela cotação atual) mais 2 milhões de euros (R$ 13,1 milhões) em bônus, de acordo com o portal ge. O A paranaense de Apucarana já assinou contrato e posou ao lado do técnico Unai Emery. O Villa é o terceiro colocado da Premier League.

Promovido ao elenco principal em maio de 2025, Alysson Edward Franco da Rocha Santos somou 42 jogos com a camisa tricolor, com dois gols marcados.

“Sua história no Grêmio traduz a identificação dos atletas com o Clube: chegado em 2015 na Escola de Futebol, passou por todas as categorias de formação, no CFT Hélio Dourado. Na categoria Sub-20, chamou a atenção por conta de sua força, técnica apurada e habilidade nos duelos um contra um, além de manter boa postura tática nos jogos”, escreveu o clube em nota.

“O Clube agradece o profissionalismo e dedicação de mais uma atleta formado em suas categorias de base, ao mesmo tempo em que deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreira”, completou o Grêmio.