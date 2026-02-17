O mercado da bola no Pará foi sacudido nesta terça-feira, 17. Segundo informações do site ge, o Remo está em negociações avançadas para contratar o meia-atacante inglês Jesse Lingard. Revelado pelo Manchester United e com participação de destaque na Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra, o jogador de 33 anos é o alvo principal da diretoria do clube paraense para a sequência da temporada 2026.

A publicação diz que o Leão Azul já formalizou uma proposta oficial e discute agora detalhes contratuais com o estafe do atleta. Lingard está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o FC Seoul, da Coreia do Sul, onde atuou nas últimas duas temporadas.

A possível chegada ao Baenão não é apenas uma transferência comum, mas um movimento que coloca o Remo nos holofotes internacionais. O currículo do meia é extenso e repleto de conquistas no mais alto nível do futebol europeu:

Lingard defendeu os Red Devils por mais de uma década, somando mais de 230 jogos e títulos importantes como a Liga Europa da temporada 2016/17, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

Na seleção inglesea, foi peça fundamental no esquema de Gareth Southgate na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, ajudando o país a alcançar a semifinal. No total, vestiu a camisa do “English Team” em 32 oportunidades, marcando seis gols.

No FC Seoul, o jogador recuperou o ritmo de jogo e somou 18 gols e 11 assistências em 66 partidas, tornando-se o principal nome da K-League.

Aos 33 anos, Lingard traz consigo a experiência de quem já decidiu clássicos na Premier League. Tecnicamente, se destaca pela polivalência, podendo atuar como o tradicional “camisa 10” armando o jogo, ou aberto pelas pontas, explorando a velocidade e a batida de média distância.

No entanto, o histórico clínico é um ponto de atenção. Conforme dados do Transfermarkt, o jogador enfrentou algumas lesões musculares e no joelho durante sua passagem pela Coreia do Sul, o que exigirá um trabalho especial do departamento médico e de fisiologia do Remo para que ele suporte a intensidade do calendário brasileiro.