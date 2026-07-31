O Real Madrid deu a sua cartada final para renovar com Vinicius Júnior. Segundo o jonral espanhol Marca, nesta sexta-feira, 31, o clube comandado por Florentino Pérez informou o atacante que não fará uma nova proposta e que espera uma resposta definitiva nos próximos dias.

Caso Vini não aceite a proposta, a diretoria do Real pensa em vendê-lo ainda nesta janela de transferências. O contrato do atacante com o clube se encerra em junho de 2927 e o brasileiro pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. A imprensa espanhola havia noticiado que o Arsenal, da Inglaterra, estudava fazer uma proposta pelo atacante.

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As conversas pela renovação se arrastam há meses, com o financeiro sendo o principal entrave. O clube e o jogador, que está de férias após a disputa da Copa do Mundo com o Brasil, devem se reunir nos próximos dias. Caso Vini não aceite as condições propostas pelo Real, ele pode acabar sendo negociado.

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Vini e Mbappé, uma dupla que se atrapalha

Nos últimos anos, Vinicius Júnior foi um dos protagonistas do Real Madrid. Autor de gols nos dois últimos títulos de Champions League do clube, o atacante criado no Flamengo se mostrou a altura do número 7 nas costas, mesma camisa usada por Cristiano Ronaldo e Raúl.

No entanto, com a chegada da superestrela Kylian Mbappé, o brasileiro apresentou uma queda de rendimento, levantando o questionamento: “Será que eles podem jogar juntos?”.

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