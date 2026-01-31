Raphael Veiga deixou o Palmeiras em empréstimo para o América do México. O meio-campo foi um pedido do técnico André Jardine, multicampeão no México e medalhista olímpico com a seleção brasileira em Tóquio 2020.

Veiga, de 30 anos, vê com bons olhos uma última transferência na carreira. Antes de ser emprestado, o meia teve o contrato renovado até o final de 2028.

O antigo vínculo era válido até dezembro de 2027. O empréstimo não terá compensação financeira, mas há uma opção de compra no contrato.