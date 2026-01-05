O Grêmio tem mais um alvo na mira para a temporada 2026. Depois de anunciar o lateral-esquerdo Caio Paulista e encaminhar acerto com o atacante Tetê, o Tricolor quer a contratação do colombiano José Enamorado. O atacante colombiano, de 26 anos, atua no Junior Barranquilla.
Segundo o ge, as negociações entre o clube colombiano e o Grêmio já estão em andamento, mas faltam detalhes para acertar a contratação de Enamorado. O clube gaúcho busca adquirir o atleta em definitivo.
De acordo com a imprensa colombiana, o Junior Barranquilla quer US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões) pelo atacante. O contrato do jogador com o clube vai até o final deste ano. Isso significa, portanto, que Enamorado já pode assinar pré-contrato com outro time no meio do ano e sair de graça no fim do seu vínculo com a equipe colombiana.
Antes de chegar ao Junior Barranquilla em 2023, o atacante atuou pelo Real Cartagena, Santa Fe, Orsomarso, Deportivo Cali e Deportivo La Equidad.
Na última temporada, Enamorado marcou 11 gols e deu sete assistências em 53 partidas, sempre atuando pela lado direito do ataque. Além dos números, o atacante também foi eleito o melhor jogador na conquista do Torneio Clausura.