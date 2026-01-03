O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do goleiro Coronel, de 29 anos, que pertencia ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

O mato-grossense Coronel também tem cidadania paraguaia e acumula convocações para a seleção do Paraguai. Ele chega ao Tricolor com contrato válido até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de cumprimento de metas.

A operação não tem custo de transferência para o São Paulo, uma vez que o vínculo do arqueiro com o clube americano se encerrou ao término de 2025. Desta forma, o Tricolor passa a ser detentor de 100% dos direitos econômicos de Coronel.

“Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais. Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida que nunca abandona o time e é apaixonada pelo clube. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos”, afirmou o goleiro de 1,92 m, que chega para concorrer pela titularidade com Rafael e Young.

“Estamos buscando montar um elenco, dentro de nossas possibilidades, que proporcione ao técnico uma flexibilidade de opções para poder lidar com o grande número de jogos da temporada sem sobrecarregar atletas. Por isso buscávamos um goleiro que, ainda jovem para os padrões da posição, tivesse experiência e capacidade técnica para defender nossa meta toda vez que for chamado. E entendemos que o Carlos tem esse perfil e vai nos ajudar muito”, disse o presidente Julio Casares.

De dispensado a contratado pelo São Paulo

Carlos Coronel nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul e teve a chance de ser uma cria de Cotia. Conforme revelou em entrevista à ESPN em 2022, Coronel passou um período de testes no Tricolor, mas acabou dispensado.

“Tinha uns 15 anos quando fiquei um mês em Cotia no CT e fui aprovado, mas depois fui dispensado. O motivo exato eu não consigo dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo”, contou.

O goleiro surgiu no Red Bull Brasil, clube brasileiro da marca austríaca de energéticos antes da fusão com o Bragantino. Em seguida, Liefering e Red Bull Salzburg, ambos da Áustria, antes de ser emprestado ao Philadelphia Union e vendido ao New York Red Bulls, em 2021.

O jogador que tem dupla nacionalidade sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pelo Paraguai. Coronel foi titular da seleção em nove jogos entre 2023 e 2024, mas perdeu a titularidade para o veterano Gatito Fernández, ex-Botafogo, nas Eliminatórias.