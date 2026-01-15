O Palmeiras voltou a movimentar o mercado da bola em busca de reforçar sua defesa para a temporada 2026, retomando conversas com o Zenit, da Rússia, pelo zagueiro Nino, ex-Fluminense. A diretoria alviverde já havia sondado o defensor em dezembro, mas agora busca avançar de forma mais concreta com o clube russo para tentar viabilizar a contratação do atleta sem comprometer demais o orçamento palmeirense.

Segundo o portal Nosso Palestra, a ideia do Verdão é reduzir os valores inicialmente pedidos pelo Zenit, que estariam na casa de cerca de 10 milhões de euros, para um montante mais acessível, ouvindo a possibilidade de um acordo nas próximas semanas.

O nome de Nino foi definido como o “plano A” do clube para o setor defensivo, após frustrações em outras negociações pelo mercado brasileiro e internacional.

Trajetória de Nino: de destaque no Flu ao Zenit

Natural de Brasília, o zagueiro Nino ganhou projeção nacional com a camisa do Fluminense, onde se tornou referência no setor defensivo. Pelo Tricolor das Laranjeiras, o defensor se destacou pela liderança, boa leitura de jogo e saída de bola, sendo peça importante na campanha da Copa Libertadores, em 2023, antes de sua transferência para o Zenit, da Rússia.

No Zenit, clube pelo qual atua desde 2024, Nino tem acumulado experiência no futebol europeu e conquistado títulos: foi campeão russo e da copa nacional em 2024.