O Palmeiras quer pressa na resolução sobre o futuro de Weverton. O goleiro, de 38 anos, é alvo do Grêmio e uma decisão pode acontecer ainda nesta semana.

Inicialmente, o Palmeiras não gostou de não ser incluído na negociação sobre a possível saída do jogador. A novidade agora é que as duas diretorias já se conversam sobre um possível acordo daquele que é uma das lideranças do elenco.

O goleiro conquistou a Libertadores (2020 e 2021), o Brasileiro (2018, 2022 e 2023), a Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023), Copa do Brasil (2020) e o Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024).

Weverton tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026 e, por isso, pode assinar um pré-contrato já no meio do ano. O goleiro chegou como terceira opção para posição, mas logo virou titular, ainda em 2018.

O camisa 21 deixou de ser titular por conta de uma lesão na mão direita, sofrida ainda em outubro. Carlos Miguel, ex-Corinthians e ex-Nottingham Forrest, que havia acabado de ser contratado, assumiu a posição e não saiu mais.

Títulos de Weverton pelo Palmeiras

2018, 2022 e 2023 – Brasileirão

2020, 2022, 2023 e 2024 – Paulistão

2020 e 2021 – Libertadores

2020 – Copa do Brasil

2022 – Recopa Sul-Americana (2022)

2023 – Supercopa do Brasil (2023)

Goleiros do Grêmio

Gabriel Grando e Tiago Volpi se revezaram na titularidade do gol do Grêmio na temporada passada. Grando, de 25 anos e revelado pelo Tricolor Gaúcho, dez a menos que o companheiro de equipe, é visto como mais promissor que o companheiro de equipe além de ter contrato até 2029.

Volpi, por sua vez, pode inclusive deixar o clube caso Weverton realmente seja contratado.