O meio-campista Gerson vê com bons olhos o interesse do Cruzeiro. Neste sábado, 3, Marcão Silva, pai e agente do jogador do Zenit, desembarcou no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e revelou que conversará com a diretoria celeste.

“Estou chegando para bater um papo com o pessoal do Cruzeiro. Vou saber como está hoje. Melhor pessoa para dizer isso é o Zenit, porque temos contrato. Viemos para bater um papo para ver o que vai acontecer”, afirmou Marcão ao canal Central da Toca.

O interesse de Gerson em retornar ao Brasil foi revelado pelo próprio Marcão Silva, em entrevista à Itatiaia, na última quarta-feira, 31);

“Eu bati um papo com o Pedrinho [presidente do Cruzeiro]. Gostei do papo com ele. Ele é um cara muito sincero, mineiro… Falei que temos o projeto Copa do Mundo. Esse projeto é muito importante. Ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa. E ficar perto da seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto”, contou Marcão.

Marcão fará uma reunião com Bruno Spindel, novo executivo de futebol do Cruzeiro, e com Pedro Junio, vice-presidente.

Também à Itatiaia, Pedro Junio adotou cautela ao falar das negociações. “Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções pra ele”, completou.