O lateral-esquerdo Souza, de 19 anos, virou alvo de clubes do primeiro escalão europeu após se consolidar no elenco profissional do Santos. Comparado a Marcelo por seu estilo ofensivo, o jogador passou a ser tratado como o “novo Marcelo” pela imprensa espanhola, apelido cunhado pelo jornal AS.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Souza ganhou espaço ao longo da temporada e chamou a atenção por características que fogem ao padrão defensivo do setor: boa condução de bola, capacidade de jogar por dentro, chegada ao ataque e qualidade no último passe.

Segundo a imprensa europeia, o Barcelona foi um dos primeiros clubes a monitorar a situação do jogador, mas hoje enfrenta concorrência pesada. Milan, Bayern de Munique e Chelsea acompanham de perto a evolução do lateral e avaliam movimentos no mercado. O clube italiano, inclusive, já teria sinalizado com uma proposta formal, enquanto os demais mantêm observação ativa.

O Santos, por sua vez, adotou postura firme. Souza teve o contrato renovado recentemente até dezembro de 2028, o que dá margem para o clube controlar o ritmo das negociações.