A novela envolvendo Kauan Basile, de 13 anos, sofreu uma reviravolta na noite da última segunda-feira, 5, e o martelo foi batido: o jovem jogador fica no Santos. Após ter negociações avançadas com o Athletico-PR, o Peixe solucionou a crise com o estafe do jogador e garantiu a permanência da joia no clube.

Segundo o GE, o pai do atleta, André Ricardo Ferreira, se reuniu com Marcelo Teixeira, presidente do Santos, para revisar a situação contratual do garoto e assegurar sua permanência no clube. O jogador é a principal promessa da base do Peixe desde os tempos de Neymar — quem acompanha o garoto, garante que ele é melhor, inclusive, que Rodrygo, hoje no Real Madrid.

Kauan Basile

Nascimento: 21/6/2012 (13 anos)

Cidade: São Paulo

Posição: Atacante

Clube: Santos

Além do talento nos gramados, o Santos também vê em Kauan um potencial de marketing para divulgar a imagem dos Meninos da Vila no Brasil e no mundo. Por esse motivo, a diretoria entende que perder o jovem para outro clube neste momento seria ruim.

A crise foi fortemente influenciada pelo fim da relação entre Kauan Basile e a NR Sports, empresa do pai de Neymar que agenciava o jovem. De acordo com apuração do UOL, o jogador e a NR Sports romperam contrato em dezembro do ano passado. Após isso, o jogador passou a ser agenciado pelo grupo BMG.

Com a troca de agenciamento, o jovem chegou a visitar o CT do Caju, do Athletico-PR, em Curitiba e ficou perto de se transferir para o Furacão. O jogador, no entanto, teve sua permanência selada após a reunião da última segunda.