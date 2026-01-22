O Santos já se acertou com Michael e fez uma proposta de empréstimo ao Flamengo pelo atacante, mas questões financeiras ainda travam a negociação.

Colocado na lista de jogadores negociáveis do Rubro-Negro para 2026, o ponta cobra R$ 2 milhões em luvas previstas em seu contrato. De acordo com o site ge, o entendimento da diretoria carioca é que enquanto o jogador não abrir mão desse valor, ele não irá sair.

Michael retornou ao Flamengo em 2024, depois de duas temporadas e meia jogando pelo Al-Hilal. Na época, o atleta veio sem taxa de transferência, mas o clube carioca precisou desembolsar quase R$ 28,8 milhões em luvas para a sua contratação.

O Santos busca um ponta que apoie na defesa para substituir a saída de Guilherme, que deixou o clube no fim do ano passado, pressione e tenha bom drible. O nome de Michael se enquadra nesse perfil, na visão da diretoria santista.

Em sua segunda passagem pelo Fla, o ponta fez 45 partidas, com seis gols e cinco assistências. Em entrevista coletiva depois da vitória do Rubro-Negro contra o Vasco, na noite da última quarta-feira, 21, Filipe Luís disse que testou o jogador como volante e que os resultados foram positivos.