Com o fim da Copa do Mundo 2026, as atenções voltam para o futebol de clubes. Na agitação do mercado de verão europeu, os grandes times já começaram a se reforçar, inclusive com nomes que foram destaques no Mundial.
A Premier League, campeonato mais rico do mundo, lidera mais uma vez a lista de contratações mais caras desse mercado. Oito das dez transferências mais caras desta janela são de clubes ingleses.
Reforços do Big Six
Os principais times da Inglaterra começaram a se preparar para a próxima temporada com nomes de peso e quebrando recordes de transferência.
O Manchester City realizou a contratação mais cara de sua história pagando 135 milhões de euros (R$ 783,52 milhões) por Elliot Anderson, do Nottingham Forest. O volante de 23 anos foi destaque com a Inglaterra no Mundial e vai reforçar a equipe de Enzo Maresca.
O Tottenham abriu os cofres para reformular o seu meio campo. Sandro Tonali, ex-Newcastle, chegou por 108 milhões de euros (R$ 626,81 milhões) e vai fazer parceria com Mateus Fernandes, ex-West Ham, que foi contratado por 99 milhões de euros (R$ 574,58 milhões).
O Liverpool buscou jovens jogadores para a próxima temporada. Victor Muñoz, campeão com a Espanha, deixou o Osasuna por 40 milhões de euros (232,15 milhões) e será o novo atacante da equipe. Na defesa, Jérémy Jacquet, ex-Rennes, vai renovar o setor após a saída de Konaté, para o Real Madrid.
O Chelsea, que perdeu Cucurella para o Real Madrid e Andrey Santos para o Manchester United, deve quebrar o recorde de mais transferência da janela. Os Blues encaminharam a contratação de Morgan Rogers, destaque do Aston Villa, por 137,5 milhões de euros (R$ 804 milhões). O valor transforma Rogers na quarta transferência mais cara da história, atrás somente de Neymar (222 milhões de euros), Mbappé (180 milhões de euros) e Dembélé (140 milhões de euros).
Reformulação no Real Madrid e reforço no Barça
O Real Madrid anunciou um pacotão de reforços para a volta de José Mourinho ao clube. Marc Cucurella chegou por 55 milhões de euros (R$ 319,21 milhões) e Dumfries, ala da Inter de Milão, foi contratado por 20 milhões de euros. Bernardo Silva, ex-Manchester City, e Konaté, ex-Liverpool, assinaram com os Merengues após ficarem livres no mercado.
O Barcelona foi mais comedido no mercado, anunciando apenas um nome. Anthony Gordon, ex-Newcastle, vai reforçar o ataque de Hansi Flick, por 80 milhões de euros (R$ 464,31 milhões).
Bayern de Munique fecha com destaques da Copa
O principal clube da Alemanha ficou de olho na Copa do Mundo e contratou dois nomes de destaque no torneio. Ismael Saibari, atacante de Marrocos, vai reforçar o ataque bávaro, liderado por Harry Kane. Os alemães pagaram 50 milhões de euros (R$ 290,19 milhões) para tirá-lo do PSV.
A outra contratação foi Nathaniel Brown, lateral-esquerdo ex-Frankfurt, que foi o titular da posição da Alemanha. O clube também pagou 50 milhões de euros pelo defensor.
Principais transferências da janela 2026/27
- Morgan Rogers* – Aston Villa para Chelsea (€137,5 mi)
- Elliot Anderson – Nottingham Forest para Man City (€135.00 mi.)
- Sandro Tonali – Newcastle para Tottenham (€108.00 mi.)
- Mateus Fernandes – West Ham para Tottenham (€99.00 mi.)
- Anthony Gordon – Newcastle para Barcelona (€80.00 mi.)
- Gonçalo Ramos – PSG para Milan (€74.00 mi.)
- Jérémy Jacquet – Rennes para Liverpool (€63.60 mi.)
- Jan Paul van Hecke – Brighton para Tottenham (€60.00 mi.)
- Johan Manzambi – Freiburg para Aston Villa (€60.00 mi.)
- Luka Vuskovic – Tottenham para Brighton (€54.00 mi.)
- Rasmus Højlund – Man Utd para Napoli (€44.00 mi.)
- Marco Palestra – Atalanta para Chelsea (€57.00 mi.)
- Andrey Santos – Chelsea para Man Utd (€56.30 mi.)
- Marc Cucurella – Chelsea para Real Madrid (€55.00 mi.)
- Mason Greenwood – Marselha para Fenerbahçe (€39.00 mi.)
- Ismael Saibari – PSV para Bayern (€50.00 mi.)
- Nathaniel Brown – Frankfurt para Bayern (€50.00 mi.)
- Geovany Quenda – Sporting para Chelsea (€50.00 mi.)
- Bazoumana Touré – Hoffenheim para Newcastle (€50.00 mi.)
- Piero Hincapié – Leverkusen para Arsenal (€40.00 mi.)
- Morten Hjulmand – Sporting para Atlético (€40.00 mi.)
- Donyell Malen – Aston Villa para Roma (€25.00 mi.)
- Ibrahima Konaté – Liverpool para Real Madrid (custo zero)
- Loïs Openda – Leipzig para Juventus (€42.75 mi.)
- Youri Tielemans – Aston Villa para Man Utd (€41.00 mi.)
- Víctor Muñoz – Osasuna para Liverpool (€40.00 mi.)
- João Gomes – Wolverhampton para Aston Villa (€40.00 mi)
- Dumfries – Inter de Milão para Real Madrid (€20.00 mi)
- Bernardo Silva – Manchester City para Real Madrid (custo zero)