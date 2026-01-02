Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou nesta sexta-feira, 2, a volta de Gabriel Barbosa. A confirmação ocorreu em entrevista realizada na entrada do CT Rei Pelé, antes mesmo de qualquer anúncio formal do clube em seus meios de comunicação.

O atacante defenderá o Santos por empréstimo junto ao Cruzeiro durante uma temporada. O contrato prevê opção de compra ao final do vínculo, sem valores divulgados.

“Estamos esperando para os exames médicos de rotina. Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar”, disse o dirigente.

Marcelo Teixeira ainda respondeu sobre a renovação de Neymar. Em tom de “vitória”, o presidente comentou a continuidade do camisa 10, tendo em vista contratado assinado até dia 31 de dezembro deste ano.

No entanto, evitou projetar com otimismo uma dupla entre Gabigol e Neymar. “A expectativa não é apenas dos dois. O futebol é conjunto. É uma equipe. Não se individualiza no Neymar, no Gabriel, em quem quer que seja. Acho que é um trabalho que o Santos vem fazendo com o Vojvoda”, analisou.