O atacante Maceió, da Portuguesa, que se destacou nas quartas de final do Paulistão contra o Corinthians, não deve continuar na Lusa por muito tempo. O jogador de 22 anos tem contrato com a equipe paulistana até 2027 e foi procurado por clubes da Série A e B.

De acordo com a ESPN, o Fluminense é o principal interessado na contratação do atacante. Um clube holandês e um italiano também sondaram o jogador, mas a contratação só seria feita no meio do ano.

Maceió foi destaque da Lusa no campeonato estadual, com três gols em nove partidas. No duelo contra o Corinthians, o ponta infernizou a defesa alvinegra, levando vantagem principalmente contra o lateral Matheuzinho.

Chamou a atenção também o pênalti cobrado pelo jovem, na disputa que decidiu o confronto. O atleta da Portuguesa chutou a sua penalidade no instante em que o juiz apitou, pegando o goleiro Hugo de surpresa.

Carreira de Maceió

Com passagens pelas categorias de base do Grêmio, Maceió foi formado na base da própria Portuguesa e se profissionalizou em um empréstimo para o Santo André. Em 2025, o atleta foi emprestado para o Mirassol, onde jogou apenas seis partidas e teve a volta para a Lusa antecipada.