Um dos nomes mais badalados da base santista nos últimos anos, Robinho Jr. é mais um Menino da Vila que pode jogar na Europa. Segundo informações da ESPN, a Inter de Milão, que acompanha a promessa do Santos há alguns meses, tem interesse na contratação do ponta.

Apesar do interesse, os nerazzurri ainda estudam a negociação com o jovem. Ainda de acordo com a reportagem, o clube italiano planeja uma proposta na casa dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões) para fechar a contratação ainda nesta janela.

O Santos, contudo, ainda não pretende negociar o Menino da Vila. O clube acredita que Robinho Jr. pode se valorizar ainda mais nesta temporada. No Paulistão deste ano, o jovem jogou três partidas, todas saindo do banco de reservas, e totaliza 68 minutos em campo somando os jogos.

Robinho Jr. quer atuar mais pelo seu clube de coração e, assim como o Santos, acredita que isso será crucial para uma possível venda. O jovem, porém, ainda não teve sequência na equipe.

Na primeira temporada, ele atuou em 15 partidas, sendo somente uma delas como titular. Contribuiu com uma assistência para gol. Na atual, segue como reserva mesmo diante do pedido insistente de parte da torcida, que quer vê-lo como titular.

Na estreia da temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por dar chance ao paraguaio Gustavo Caballero, enquanto nos dois últimos jogos, o argentino Álvaro Barreal foi utilizado pelo setor, tendo marcado o gol do empate por 1 a 1 contra o Guarani.