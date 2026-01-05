O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 5, o desligamento de Isaquias Queiroz, campeão olímpico de canoagem, e exclusão do único esporte paralímpico do clube, o remo.

Os atletas Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcelos de Oliveira e Valdenir Junior, foram demitidos do clube. De acordo com o diário O Globo, a modalidade custava cerca de R$ 10 mil por mês ao time carioca.

Outra modalidade extinguida por Bap foi a canoagem, que contava com um dos maiores nomes brasileiros, Isaquias Queiroz, medalhista de ouro na Olímpiada de Tóquio, realizada em 2021, e vencedor de outras quatro medalhas olímpicas.

O Flamengo, presidido por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fechou 2025 com um faturamento recorde para o futebol brasileiro: R$ 2,071 bilhões. Os títulos do Brasileirão, Libertadores e a participação no Mundial de Clubes, além da negociação de jogadores, foram as maiores fontes de rendas da equipe carioca.

O clube publicou uma nota em seu site oficial agradecendo os atletas pelos serviços prestados ao clube.

Confira a nota oficial do Flamengo

O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.

Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes.