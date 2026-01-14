O Santos anunciou a contratação de Gabriel Menino, nesta quarta-feira, 14, horas antes do clássico contra o Palmeiras. O meio-campista, que estava no Atlético Mineiro, já está registrado no BID e pode estrear já no jogo contra o rival alviverde, clube em que foi revelado.
O jogador de 25 anos chega ao Peixe por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Ele chega para suprir a saída de Victor Hugo, que deixou o Santos rumo ao Galo.
Menino é o segundo reforço confirmado pelo Santos nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia anunciado oficialmente a contratação do atacante Gabigol.
O técnico Juan Pablo Vojvoda já incluiu o volante nos planos para o clássico contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O volante deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.
Gabriel Menino havia chegado ao Atlético Mineiro no começo de 2025, envolvido na negociação que levou Paulinho ao Alviverde. No entanto, não conseguiu se firmar no clube mineiro, somando 45 partidas, com um gol e duas assistências.