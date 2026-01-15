Terceiro colocado da quarta divisão italiana, o Chievo Verona está interessado na contratação do atacante brasileiro Douglas Costa, de 35 anos. O jogador está sem clube desde agosto de 2024, quando rescindiu com o Sydney FC, da Austrália. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o atleta já deu sinal positivo para a negociação.

Para o jogador ex-Grêmio, seria uma passagem curta pela nova equipe, pois no fim da temporada ele se transferiria para o Al Ittifaq, clube que também pertence ao presidente do Gialloblu, Pietro Laterza. O clube saudita já contratou o atacante italiano Mário Balotelli.

O ex-jogador da seleção brasileira acumula passagens por grandes clubes, como Juventus, Bayern de Munique, Grêmio e Fluminense. Douglas Costa chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018.

Desde então, contudo, o jogador não atinge a marca de 30 partidas em uma única temporada. Na volta ao Brasil, em 2021, fez 28 partidas pelo Grêmio, que terminaria rebaixado e foi pivô de grandes polêmicas.

Em 2024, teve passagem apagada pelo Fluminense, sem marcar gols nas 22 partidas que disputou. Pelo Sydney FC, marcou seis gols e foi responsável por oito assistências em 25 partidas disputadas.