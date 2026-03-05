O Fluminense fechou a contratação mais cara de sua história nesta janela de transferências, segundo informações do site ge.
Rodrigo Castillo, do Lanús, da Argentina, foi anunciado pelo clube carioca por 8,6 milhões de euros (cerca de R$ 51,7 milhões) e terá contrato até 2030. O atacante foi o carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana, marcando dois gols: um na partida de ida e outro na volta.
Com os valores envolvidos, a chegada de Castillo ultrapassa a marca da compra de Thiago Neves, em 2012. O ex-meia do Flu foi adquirido por 7 milhões de euros (cerca de R$ 16,2 milhões na cotação da época). Com a correção dos valores pela inflação, segundo o ge, o montante investido em Thiago Neves equivaleria hoje a R$ 39 milhões.
Abaixo de Neves, Canobbio é quem fecha o pódio de negociações mais caras da história do Fluminense. O atacante foi comprado pelo Flu por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) e assinou vínculo válido até 2028. Até o momento, o uruguaio disputou 67 partidas pelo Tricolor Carioca, com 14 gols marcados e cinco assistências.
Em quarto e quinto lugares figuram, respectivamente, Rafael Sóbis e Santi Moreno. O atacante brasileiro custou R$ 32 milhões aos cofres tricolores, enquanto o ponta colombiano chegou às Laranjeiras por R$ 31,4 milhões.
Contratações mais caras da história do Fluminense
1º lugar – Rodrigo Castillo – R$ 51,7 milhões
2º lugar – Thiago Neves – R$ 39 milhões
3º lugar – Agustín Canobbio – R$ 37 milhões
4º lugar – Rafael Sóbis – R$ 32 milhões
5º lugar – Santi Moreno – R$ 31,4 milhões
Estatísticas de Rodrigo Castillo
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina) – 67 jogos, 12 gols e 5 assistências
Deportivo Madryn (Argentina) – 36 jogos, 12 gols e 2 assistências
Lanús (Argentina) – 33 jogos, 14 gols e 4 assistências