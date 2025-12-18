Com o fim de 2025 se aproximando, alguns jogadores que ainda não tiveram seus contratos renovados já podem iniciar conversas com outros times. Livres no mercado, esses nomes podem reforçar os clubes sem custos em 2026. Com nomes como Neymar, James Rodríguez e Miguel Borja, PLACAR lista quem são os nomes mais atrativos do mercado sul-americano.

Neymar (33 anos)

Por mais que Santos e Neymar estejam otimistas quanto a renovação de seu contrato para a próxima temporada, ainda não há nada definido sobre o seu futuro. O contrato do craque santista se encerra no fim deste ano.

Enquanto o Peixe negocia com o camisa 10, times da MLS possuem interesse no jogador. O sonho do atleta é disputar a Copa do Mundo de 2026 e a tendência é que ele fique no Peixe para mostrar melhoras físicas para que Carlo Ancelotti o convoque. Recentemente, o nome dele foi especulado novamente no Flamengo.

James Rodríguez (34 anos)

O astro colombiano não vai renovar o seu contrato com o León, do México, de acordo com declarações do próprio presidente do clube.

No León, James fez 34 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com nove assistências. A última passagem do meia no Brasil não foi bem sucedida. No São Paulo, o colombiano fez 22 jogos, com dois gols e quatro assistências.

Miguel Borja (32 anos)

Depois de uma temporada decepcionante do River Plate, Marcelo Gallardo preparou uma lista de dispensa para 2026 e Miguel Borja é um desses nomes.