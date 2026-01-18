A seleção brasileira conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo da Kings League ao bater o Chile por 6 a 2, na noite do último sábado, 18. Neymar e Ronaldo estiveram entre os 41.316 torcedores presentes no Allianz Parque, para a decisão da Kings World Cup Nations.

Leleti Garcia (duas vezes), Lipão Pinheiro (duas vezes), Matheus “Dedo” e Kelvin Oliveira marcaram os gols que garantiram o bi ao Brasil. Nacho Herrera e Mathías Vidangossy marcaram pelo Chile.

O ex-atacante Ronaldo foi o responsável por entregar o troféu de campeão do torneio. A Copa do Mundo da Kings League é uma competição criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, disputada no formato de futebol de 7, com regras próprias e foco no entretenimento.

Esta foi a segunda edição da Copa do Mundo de seleções. Em 2025, o Brasil foi campeão na edição de Turim, na Itália. A edição deste ano foi realizada na Trident Arena, em Guarulhos, até a decisão no estádio do Palmeiras.

O título coroou a recuperação do Brasil na competição. O time estreou com derrota para a Espanha e só não foi eliminado no jogo seguinte, pois bateu o Catar, no sufoco, de virada, com um gol do ex-jogador Kaká.

Na sequência, porém, a seleção conseguiu cinco goleadas seguidas: Peru na terceira rodada; Arábia Saudita na repescagem; Itália nas quartas de final, México na semifinal e Chile na final.

A campanha do Brasil na Kings World Cup Nations 2026

Brasil 3 x 7 Espanha

Brasil 7 x 6 Catar

Brasil 6 x 1 Peru

Brasil 7 x 1 Arábia Saudita

Brasil 15 x 5 Itália

Brasil 8 x 3 México

Brasil 6 x 2 Chile

Quase recorde de público

A organização da Kings League anunciou que, mesmo sob forte chuva na capital paulista, 41.316 pessoas foram ao Allianz Parque e por pouco não bateram o recorde de público da casa palmeirense.

O recorde é de 41.457 pessoas presentes, em um triunfo do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, em 29 de abril de 2023. A diferença, portanto, foi de apenas 141 presentes.