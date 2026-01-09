A seleção brasileira sofreu, mas seguiu viva na Copa do Mundo da Kings League. Com um gol do ex-jogador Kaká e Neymar na torcida, o Brasil bateu o Catar por 7 a 6, de virada, nesta quinta-feira, 8, na Arena Trident, em Guarulhos (SP).

Ao ver o Catar abrir três gols de vantagem, o atual campeão da Kings World Cup Nations correu sério risco de eliminação, já que havia perdido para a Espanha na estreia. No entanto, o time buscou a virada nos minutos finais, com gol de Lipão e segue vivo.

Na última rodada da primeira fase, o Brasil encara o Peru, que perdeu seus dois jogos. O duelo sul-americano acontece domingo, 11, às 18h (horário de Brasília).

A Copa do Mundo da Kings League é uma competição criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, disputada no formato de futebol de 7, com regras próprias e foco no entretenimento. O ex-jogador Kaká foi responsável por bater o chamado “pênalti do presidente” e deslocou o goleiro catari com categoria.

Estrela da competição, Kelvin Oliveira abriu o placar para o Brasil, mas o Catar reagiu rapidamente e marcou quatro gols em sequência. Ainda no primeiro tempo, Kaká diminuiu. A seleção asiática seguiu aproveitando-se das falhas da defesa brasileira e chegou aos 36 minutos regulamentares vencendo por 6 a 4.

A partir do minuto 36, os jogos da Kings League entram no chamado “Matchball”, quando a equipe que está à frente vence a partida se marcar um gol, enquanto o time em desvantagem só conquista a vitória em caso virada. Cada seleção inicia esse período com cinco jogadores em quadra, número que é reduzido a cada minuto.

Ou seja, o Catar só precisava de mais um gol, enquanto o Brasil precisava de três. Foi o que aconteceu, com gols de Dedo, K9 e Lipão, que marcou o gol agônico já no chamado 1×1.

Formato da Copa da Kings League