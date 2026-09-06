Neste sábado, 5, uma cena lamentável foi registrada na vitória por 2 a 0 do Portsmouth sobre o Cardiff, em casa, pela segunda divisão da Inglaterra. Krystian Bielik, zagueiro polonês da equipe visitante, se envolveu em uma confusão com um torcedor rival adolescente.

O cronômetro marcava 27 minutos do segundo tempo, quando bola saiu pela lateral e parou nas mãos do jovem apoiador do Portsmouth. Ao se aproximar, Bielik viu o rapaz atirar o objeto para longe. Ele então agarrou o torcedor pescoço, mas levou um tapa na cara de volta.

A torcida da casa ficou revoltada com o comportamento do jogador. No entanto, após o árbitro conversar com seguranças, quem acabou retirado da partida foi o adolescente, que saiu acompanhado dos familiares. Mesmo amarelado, Bielik continuou em campo.

Em entrevista pós-jogo, Brian Barry-Murphy, elogiou a atitude do juiz, por considerar o tapa levado pelo zagueiro da equipe, mas não o apertão no pescoço anterior. “Krystian foi pegar a bola de volta da arquibancada e levou um tapa no rosto. Queria ter certeza de que ele estava protegido e ok, e ele está. Acho que o árbitro e sua equipe lideram com o incidente impecavelmente”, pontuou.