Não é à toa que esta é considerada a segunda divisão mais forte do futebol mundial. A temporada 2026/27 da EFL Championship, a segundona inglesa, conta com oito equipes que já foram campeãs nacionais no passado — ainda que longínquo.

Campeões ingleses na segunda divisão

Wolverhampton Wanderers (3 títulos: 1953–54, 1957–58 e 1958–59);

Blackburn Rovers (3 títulos: 1911–12, 1913–14 e 1994–95);

Burnley (2 títulos: 1920–21 e 1959–60);

Derby County (2 títulos: 1971–72 e 1974–75);

Portsmouth (2 títulos: 1948–49 e 1949–50);

Preston North End (2 títulos: 1888–89 e 1889–90);

Sheffield United (1 título: 1897–98);

West Bromwich Albion (1 título: 1919–20). No mais recente Opta Power Rankings, promovido por supercomputador que avalia a força e a habilidade real de mais de 15.000 clubes de futebol no mundo, a Championship aparece na 10ª posição global, superando as primeiras divisões de países tradicionalíssimos do futebol europeu e mundial, como, aEredivisie (1ª divisão da Holanda), J1 League (1ª divisão do Japão) e Liga Saudita (Saudi Pro League).

Formato da Championship

A segundona inglesa reúne 24 clubes em um sistema de pontos corridos, com todos se enfrentando duas vezes: uma em casa, uma fora. Ao final de 46 rodadas, a tabela define o destino de cada time:

1º e 2º colocados: acesso direto à Premier League;

3º ao 6º colocados: disputam os playoffs por mais uma vaga;

22º ao 24º colocados: rebaixados para a League One.

Segundona rentável

A força da Championship também está conectada ao alto nível de investimento da competição. Os participantes recebem cotas de TV milionárias e receitas comparadas às de grandes clubes da primeira divisão europeia.

Os clubes rebaixados da Premier League recebem um auxílio financeiro conhecido como parachute payment, utilizado para amenizar a queda. No primeiro ano, ganham cerca de 45 milhões a 55 milhões de libras (R$ 316.233.945 a R$ 386.508.155); no segundo, entre 35 milhões e 40 milhões de libras (R$ 245.959.735 e R$ 281.096.840); no terceiro, cerca de 15 milhões a 20 milhões de libras (R$ 105.411.315 a R$ 140.548.420).

Os clubes comuns, aqueles que não foram rebaixados recentemente, recebem anualmente em torno de 5,5 milhões a 8 milhões de libras (R$ 38.650.700 a R$ 56.219.368) vindos de repasses de solidariedade da Premier League e cotas básicas de TV da liga.

Já o clube que sobe para a primeira divisão (seja como campeão ou via playoffs) fatura pelo menos cerca de 100 milhões a 160 milhões de libras (o equivalente a mais de R$ 650 milhões a R$ 1 bilhão).