O técnico Thomas Tuchel anunciou nesta sexta-feira, 6, a convocação de 25 jogadores da seleção inglesa para as rodadas decisivas da fase de grupos da Liga das Nações. As partidas serão contra Croácia e Espanha, nos dias 12 e 15, respectivamente.

A lista divulgada pelo treinador alemão trouxe como destaque a primeira convocação do meio-campista Jobe Bellingham, atleta de 21 anos do Borussia Dortmund. O jogador atuará ao lado do irmão mais velho, Jude Bellingham, pela primeira vez na equipe principal.

Além de Jobe, outra novidade na relação é o meio-campista Josh King, jovem de 19 anos que defende o Fulham. As escolhas reforçam a continuidade do processo de renovação conduzido pela comissão técnica dos Três Leões.

Entre as ausências notáveis, o meia-atacante Cole Palmer, destaque do Chelsea, voltou a ser preterido por Tuchel. O atleta não figurou entre os selecionados mesmo mantendo atuações frequentes no clube londrino, repetindo o cenário de convocações recentes sob o comando do técnico alemão.

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Convocação seleção inglesa

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milão), Ben White (Arsenal).

Meio-campistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).