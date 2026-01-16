Marrocos e Senegal decidem neste domingo, 18, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital marroquina Rabat, o título da Copa Africana de Nações 2026. Os anfitriões do torneio buscam um título que não conseguem há 50 anos, desde 1976, enquanto os Leões de Taranga tentam repetir um feito recente, quando conquistaram o torneio em 2021.

A partida será transmitida pela Band (TV aberta), pela BandSports (TV fechada), pelo site da Band, pelo BandPlay e pelo canal Esporte Na Band (YouTube).

O caminho até a decisão

As duas equipes chegam à final após semifinais dramáticas disputadas na última quarta-feira (14).

Senegal garantiu sua vaga ao vencer o Egito por 1 a 0, em uma reedição da final da edição passada. O gol da classificação foi marcado pelo atacante Sadio Mané, aos 33 minutos do segundo tempo, em um chute de fora da área que superou o goleiro El-Shenawy. A vitória manteve a invencibilidade dos senegaleses e o sonho do bicampeonato consecutivo vivo.

Já o Marrocos precisou sofrer um pouco mais. Jogando contra a forte defesa da Nigéria, os Leões do Atlas empataram sem gols no tempo normal e na prorrogação. A decisão foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro Bono, que defendeu duas cobranças e garantiu a vitória por 4 a 2, levando o país ao delírio.