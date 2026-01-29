Mano Menezes está perto de ter confirmado um novo desafio na carreira. O treinador, de 63 anos, é aguardado nesta quinta-feira, 29, em Lima, para assumir a seleção peruana.

O anúncio oficial está marcado para 19h (de Brasília), em uma apresentação da Federação Peruana de Futebol.

A seleção peruana ficou na nona colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas (duas vitórias, seis empates e dez derrotas) e não se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez seguida.

Mano deve começar a conduzir o trabalho para levar a equipe à Copa do Mundo de 2030. Entre 2010 e 2012, o treinador teve papel semelhante quando dirigiu a seleção brasileira.

O treinador estava sem clube desde quando deixou Grêmio ao final da temporada passada.

Principais títulos de Mano Menezes