Mano Menezes está perto de ter confirmado um novo desafio na carreira. O treinador, de 63 anos, é aguardado nesta quinta-feira, 29, em Lima, para assumir a seleção peruana. 

O anúncio oficial está marcado para 19h (de Brasília), em uma apresentação da Federação Peruana de Futebol.

A seleção peruana ficou na nona colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas (duas vitórias, seis empates e dez derrotas) e não se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez seguida. 

O técnico da seleção, Mano Menezes, no amistoso contra a África do Sul, no Morumbi

Mano Menezes treinou a seleção brasileira entre 2010 e 2012: 18 vitórias, 5 empates e 6 derrotas – Acervo/PLACAR

Mano deve começar a conduzir o trabalho para levar a equipe à Copa do Mundo de 2030. Entre 2010 e 2012, o treinador teve papel semelhante quando dirigiu a seleção brasileira.

O treinador estava sem clube desde quando deixou Grêmio ao final da temporada passada. 

Principais títulos de Mano Menezes

  • Grêmio: Série B (2005) e Gaúcho (2006 e 2007)
  • Corinthians: Série B (2008), Copa do Brasil (2009) e Paulista (2009)
  • Cruzeiro: Copa do Brasil (2017 e 2018) e Mineiro (2018 e 2019)
  • Seleção brasileira: prata nos Jogos Olímpicos (2012)