Futebol Internacional

Malásia: entenda o escândalo com jogadores argentino e brasileiro

Federação falsificou documentos para naturalizar atletas de olho na evolução da seleção malaia

Publicado por: Redação em 07/10/2025 às 12:32 - Atualizado em 07/10/2025 às 12:32
Malásia: entenda o escândalo com jogadores argentino e brasileiro
Seleção da Malásia em ação pelas Eliminatórias da Ásia - Divulgação / Malásia

A Fifa anunciou na última semana a suspensão de sete jogadores envolvidos em um escândalo junto a seleção de futebol da Malásia. Entre argentinos e brasileiros, o esquema envolvia a falsificação de documentos para obter a cidadania e representar o país nas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2027.

A operação teve início em 2023, quando a Malásia passou a se organizar para tentar ser mais competitiva no cenário continental. Nesse sentido, a estratégia era naturalizar o máximo de jogadores de outros países.

No entanto, de acordo com a imprensa asiática, o esquema envolveu registros civis, passaportes e certidões de nascimento falsas. Tudo isso posto que os documentos indicavam os jogadores tinham origem malaia. Alguns dirigentes revelaram pressão política para acelerar o processo.

O brasileiro João Figueiredo, ex-Galo, com a bandeira da Malásia - Divulgação

O brasileiro João Figueiredo, ex-Galo, com a bandeira da Malásia – Divulgação

Escândalo da Malásia: jogadores envolvidos e punições

Ao todo, sete jogadores naturais-residentes estavam inscritos de forma irregular para atuar pela seleção da Malásia. A investigação revelou que a federação malaia (FAM) apresentou documentos adulterados para comprovar a elegibilidade dos atletas. Entre os acusados, há argentinos, um brasileiro e atletas da Espanha e Holanda.

João Vitor Figueiredo, ex-jogador do Atlético-MG, e Imanol Machuca, ex-Fortaleza, estão entre os envolvidos. Além da dupla, jogadores espanhóis e holandeses também participaram: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano.

Punições severas aos atletas e brandas à federação

Todos os jogadores envolvidos tiveram como punição 12 meses de gancho do futebol. Já a federação malaia foi multada em 350 mil francos suíços (cerca de R$ 2,3 milhões) por “falta grave de supervisão e omissão na verificação de documentos”.

