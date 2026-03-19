Lionel Messi fez história nesta quarta-feira, 18, e atingiu a marca de 900 gols oficiais na carreira. O feito ocorreu durante o empate por 1 a 1 com o Nashville SC, no Chase Stadium, que resultou na eliminação do Inter Miami da Concacaf Champions. No entanto, o argentino se ornou o jogador mais jovem a atingir o feito, superando o recorde de Cristiano Ronaldo.

O gol de número 900 aconteceu logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Após assistência de Sergio Reguilón, Messi finalizou com um chute rasteiro de perna esquerda, superando o goleiro adversário. O craque alcançou a marca aos 38 anos, estabelecendo um novo recorde de precocidade no futebol mundial.

Comparativo: Messi x Cristiano Ronaldo

A eficiência de Messi supera a de seu principal rival, Cristiano Ronaldo, em dois critérios fundamentais: idade e número de partidas. O argentino precisou de 1.142 jogos para chegar aos 900 gols, enquanto o português atingiu a mesma marca após 1.236 partidas.

Além disso, Ronaldo marcou seu nonocentésimo gol aos 39 anos, em setembro de 2024. Atualmente, o atacante do Al-Nassr soma 965 gols, mas Messi inicia a corrida pelo milésimo com uma vantagem cronológica significativa e uma média de gols superior.

Os 900 gols da carreira de Messi

Barcelona: 672 gols

Seleção da Argentina: 115 gols

Inter Miami: 81 gols

Paris Saint-Germain (PSG): 32 gols