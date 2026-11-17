O Iraque e o Irã empataram por 1 a 1 em amistoso internacional disputado nesta terça-feira, 17. Em um confronto marcado por testes e muitas substituições de ambos os lados, a seleção iraquiana saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo, mas viu os iranianos buscarem a igualdade na reta final da segunda etapa.

Gol relâmpago

A partida mal havia começado e o Iraque já movimentou o placar. Logo no primeiro minuto, Jasim aproveitou a assistência de Farji para balançar as redes e colocar a equipe em vantagem. O confronto seguiu com o placar mínimo até o intervalo, com apenas um cartão amarelo distribuído para Hardani, do Irã, aos 40 minutos.

Mudanças e empate na reta final

Na volta para o segundo tempo, as duas seleções promoveram uma série de alterações para observar seus elencos. O Irã fez três trocas logo aos 46 minutos, incluindo as entradas de Hazbavi e Noorafkan. As substituições surtiram efeito na reta final. Aos 83 minutos, a dupla que saiu do banco construiu a jogada do empate: Noorafkan deu o passe para Hazbavi marcar e decretar o 1 a 1.

Nos minutos finais, o jogo teve mais três cartões amarelos apresentados: Bayesh e Ismaeel foram advertidos pelo lado do Iraque, enquanto Fallah recebeu o cartão pelo Irã. Por se tratar de um amistoso, o resultado não interfere em disputas de classificação ou tabelas.