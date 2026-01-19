Groenlândia tem seleção? As equipes nacionais não reconhecidas pela Fifa

Início / Futebol Internacional Groenlândia tem seleção? As equipes nacionais não reconhecidas pela Fifa Territórios ultramarinos, repúblicas separatistas, povos e projetos de autodeterminação estão de fora da atual lista de 211 filiados; entenda Por Guilherme Azevedo 13 min de leitura 19/01/2026 • 10:39

Seleção de futebol da Groenlândia não faz parte da Fifa – Divulgação / KAK

A escalada de tensão envolvendo a Groenlândia, após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expôs a fragilidade de territórios que existem politicamente, mas operam à margem dos sistemas de reconhecimento internacional. Essa condição, visível atualmente na geopolítica, também se manifesta no futebol. Nos últimos anos, a seleção nacional de futebol da Groenlândia, conhecida como Polar Bamserne, tem sido um símbolo disso. A federação local chegou a apresentar, em maio de 2024, um pedido formal de filiação à Concacaf, entidade que gere futebol da América do Norte, Central e Caribe, na esperança de abrir caminho para uma eventual entrada na Fifa e disputar competições oficiais. A campanha seria um passo importante para o reconhecimento internacional do esporte na ilha, mas, em junho de 2025, já sob tensão das escaçadas de Trump, a Concacaf rejeitou por unanimidade a solicitação de adesão. Assim, a seleção, hoje parte da Conifa (Confederação das Associações Independentes de Futebol) ficou incapaz de disputar torneios continentais ou mundiais. Groenlândia e Estados Unidos A Groenlândia é parte do Reino da Dinamarca, mas opera sob um regime de autonomia ampliada desde 2009. A região autônoma, com isso, tem suas políticas internas, seus recursos naturais e sua administração civil. O setor de Defesa e política externa, porém, permanecem sob responsabilidade dinamarquesa, o que faz o clube depender de terceiros para responder a ameaças externas. O interesse dos Estados Unidos na Groenlândia, assim, não é novo. A posição estratégica no Ártico, a proximidade com rotas militares e a presença de bases americanas transformam o território em ativo sensível em meio à reorganização do equilíbrio global. A retórica recente de Trump, que associa a ilha a riscos vindos da Rússia, aumentou a pressão.

Marrocos vence Nigéria e chega à final da Copa Africana

A reação europeia às ameaças tarifárias indica que a crise extrapola a relação entre Washington e Copenhague. Ao envolver a União Europeia, o episódio pode tomar proporções maiores, com possíveis rompimentos entre o governo americano e a União Europeia.

Não é país, não é seleção?

A região autônoma conta com identidade nacional consolidada, mas sem Estado soberano, o que respinga no futebol. Todavia, para além das 211 seleções filiadas à Fifa, existe uma espécie de “submundo do futebol”.

Fora dos holofotes bilionários da Copa do Mundo, há dezenas de equipes não homologadas, cuja existência é também uma forma de expressão de identidade, resistência e reivindicação. Esse ecossistema inclui territórios ultramarinos, nações soberanas ignoradas pela entidade máxima do “futebol formal”, repúblicas separatistas, povos indígenas, micronações e projetos de autodeterminação.

Alguns desses times disputam torneios continentais, outros são filiados à Conifa (Confederações das Associações Independentes de Futebol) ou à Cosanff (Conselho Sul-Americano de Novas Federações de Futebol), criadas justamente para oferecer uma plataforma fora da ordem tradicional.

Apesar de vetar algumas equipes, a Fifa tem hoje mais seleções filiadas (211) do que a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece de Estados-Membros (193). Isso se dá por casos distintos, como os de Palestina e Kosovo, estados sem reconhecimento ou participação plena nas Nações Unidas, mas chancelados no futebol.

Para contextualizar o assunto, PLACAR detalhou esse “universo paralelo” do futebol internacional; entenda.

Reconhecidos no continente, não no mundo

Alguns territórios não são países independentes, mas têm seleções reconhecidas por confederações continentais — como a Concacaf ou a OFC. Esse é o caso de algumas colônias, departamentos ultramarinos e protetorados.

Exemplos comuns estão no “Caribe francês”, com três seleções que representam territórios franceses nas Antilhas. Todos eles são membros plenos da Concacaf, mas não podem ser filiados à Fifa por serem departamentos da França. São eles:

– Martinica, com oito participações na Copa Ouro, com a melhor campanha sendo uma de quartas de final, em 2002.

– Guadalupe, com cinco participações no torneio e semifinalista em 2007.

– Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, e apesar de ser da América do Sul, faz parte da Concacaf e já se envolveu em caso curioso. Em sua primeira participação na Copa Ouro, em 2017, acabou perdendo para Honduras por W.O por escalar Florent Malouda, experiente atacante que havia disputado mais de 80 jogos pela seleção da França.

– Zanzibar, uma região semi-autônoma da Tanzânia, membro da CAF, que não disputa torneios tradicional, mas sim a CECAFA Cup (Campeonato do Leste Africano), conquistado em 1995 pela seleção.

– Ilhas Marianas do Norte, um território associado aos EUA, que fique na Oceania, é filiado à AFC (Confederação Asiática) e ainda não tem filiação à Fifa.

Países independentes fora da Fifa

Embora a Fifa filie países sem reconhecimento pleno da ONU, como a Palestina, alguns Estados independentes ainda não fazem parte do quadro de seleções da entidade. Tuvalu e Kirbati, da Oceania, por exemplo, são nações que não disputam torneios globais tradicionais.

Além disso, há Estados soberanos que não são parte da Fifa. São eles: Estados Federados da Micronésia, Palau, Ilhas Marshall, Nauru, Mônaco e Vaticano.

O caso do Reino Unido

Embora seja um único país soberano, o Reino Unido não tem uma seleção unificada no futebol. Em vez disso, participa com quatro seleções distintas: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Isso ocorre por um motivo histórico: as federações desses territórios foram fundadas ainda no século XIX, antes mesmo da criação da Fifa, e já organizavam partidas entre si quando o futebol internacional começou a tomar forma. Ao ser criada, a Fifa reconheceu essa tradição e permitiu que cada federação britânica mantivesse sua autonomia esportiva.

Essa exceção é exclusiva do Reino Unido e segue respeitada até hoje, inclusive nas competições da Uefa e da própria Fifa. A única ocasião em que as seleções britânicas se unem é nos Jogos Olímpicos, onde a delegação compete como Grã-Bretanha.

Catalunha e País Basco

A Catalunha é um dos casos mais emblemáticos entre seleções não filiadas à Fifa — e sua situação é marcada por conflito político, autonomia esportiva parcial e uma identidade nacional forte, mas sem reconhecimento internacional.

A Catalunha possui uma seleção regional, administrada pela Federació Catalana de Futbol (FCF), fundada em 1900. Ela organiza amistosos não-oficiais e partidas festivas, quase sempre contra seleções oficiais, como foi em contra o Brasil em duas ocasiões (2002 e 2004).

Apesar disso, a Catalunha não é filiada nem à Fifa nem à Uefa, o que significa que não disputa Eliminatórias nem torneios oficiais como Eurocopa ou Copa do Mundo. A razão é política e está ligada à estrutura do Estado espanhol, já que a região é oficialmente parte do Reino da Espanha.

Nos anos 2000, principalmente após 2010, a Federació Catalana e partidos catalães pressionaram por mais reconhecimento. Em 2004, por exemplo, a federação enviou pedido à Fifa e à Uefa para reconhecimento internacional, mas o pedido foi negado.

Em 2009, a Fifa chegou a permitir que a Catalunha jogasse amistosos com seleções filiadas. Foi uma exceção temporária e sem valor oficial, já que os jogos não contavam pontos no ranking.

Diversos estrelas catalãs, como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Gerard Piqué e Cales Puyol, já atuaram pela seleção catalã e também pela espanhola (os três últimos foram campeões do mundo em 2010).

Situação semelhante acontece com o País Basco, região ao extremo norte da Espanha e no extremo sudoeste da França, cujas cidades mais conhecidas são Bilbao e San Sebastián. A seleção basca realiza alguns amistosos, e já contou com estrelas da seleção espanhola, como Xabi Alonso, hoje técnico do Real Madrid.

O principal clube da região de Euskadi, o Athletic Bilbao, só admite atletas nascidos no País Basco e, apesar disso, jamais foi rebaixado à segunda divisão espanhola.

Casos Guardiola e Oleguer

Guardiola chegou a causar polêmica ao dizer, em 2015, já como treinador, que gostaria de ter jogado apenas pela seleção da Catalunha e não com a da Espanha. “Se tivesse existido um Estado catalão eu teria jogado com a seleção da Catalunha porque sou de Santpedor, mas naquele momento isso ainda não era viável”, disse ao jornal da campanha Guaneyrem (Ganharemos, em catalão) de apoio ao esporte da região.

O treinador do Manchester City ainda respondeu às acusações do ministro do Interior da Espanha, Fernandez Díaz, que disse que Guardiola defendeu a seleção espanhola por questões financeiras. “Não foi assim. O dia que eu cruzar com o senhor Fernandez Díaz lhe explicarei que não fui por dinheiro. Aliás, paguei meus impostos desde o primeiro até o último dia de minha carreira, coisa que nem todos os políticos podem dizer.”

Guardiola disse ter vestido a camisa da Espanha com orgulho. “A seleção da Espanha estava me convocando e fiquei encantando em desempenhar o meu jogo no mais alto nível”.

Ele disputou 47 partidas pela seleção espanhola: foi campeão dos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, pela Espanha, e jogou a Copa de 1994 e a Eurocopa de 2000.

Outro jogador formado no Barcelona e com ideologia independentista catalã chegou a se recusar a defender a Espanha. Em 2006, o lateral Oleguer chegou a ir à concentração da Fúria explicar suas razões ao técnico Luís Aragonés.

“Sim, recusei jogar. Expliquei-lhe que o meu modo de ver o mundo e que não iria estar comprometido e que seria melhor chamar outro. Era uma questão de consciência”, contou Oleguer, anos depois.

Alternativas ao “futebol Fifa”

A NF-Board (Nouvelle Fédération-Board) nasceu com o objetivo de organizar seleções de povos, territórios e regiões sem representação na Fifa, como Curdistão, Ilhas de Man, Saara Ocidental e Tibete. Era, de fato, a primeira tentativa formal de criar uma “Fifa paralela”.

Seu maior feito foi a criação da Viva World Cup, realizada cinco vezes entre 2006 e 2012. O torneio chegou a reunir seleções de povos historicamente oprimidos, como os tamoil (do norte da África), os occitanos (do sul da França) e os cossacos (da Rússia).

Em 2013, porém, a NF-Board entrou em colapso após desentendimentos internos e má gestão financeira. A entidade deixou de existir, e seus membros migraram para uma nova organização: a Conifa.

Fundada em 2013, a Conifa atualmente organiza torneios entre seleções não afiliadas à Fifa. Seus membros incluem repúblicas separatistas, povos sem Estado, minorias étnicas e comunidades da diáspora.

A entidade realizou três edições de sua Copa do Mundo, com a quarta, marcada de 2020, sendo adiada em razão da pandemia da Covid-19. Haveria um outro Mundial em 2024, no Curdistão (região federal do Iraque), com direito à participação da seleção do Estado de São Paulo, mas a competição foi cancelada.

Além da Conifa, há a Cosanff, que surgiu em Buenos Aires, em 2007. O foco é representar minorias étnicas, regiões autônomas, coletivos culturais e grupos que buscam espaço no futebol sul-americano sem depender da Conmebol.