O atacante francês Antoine Griezmann desembarcou nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 23 , para selar sua transferência para o Orlando City. Aos 35 anos, o jogador recebeu autorização do Atlético de Madrid para finalizar os detalhes de um contrato que deve ter duração de três anos, estendendo-se até 2029.

Transferência para a MLS ocorre ao fim da temporada

Apesar da viagem ocorrer durante a pausa para a data FIFA de março, a integração definitiva de Griezmann à MLS acontecerá apenas em julho deste ano. Segundo informações do jornal A Bola, o atleta optou por concluir o calendário competitivo na Espanha antes de se mudar para a Flórida.

Griezmann pretende encerrar sua passagem pelo clube colchonero disputando títulos importantes. O atacante está confirmado para a final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad, e para os confrontos das quartas de final da Champions League diante do Barcelona.

Liberação sem custos e legado em Madrid

Mesmo com contrato vigente até 2027, a diretoria do Atlético de Madrid permitiu a saída do ídolo a custo zero. O gesto é um reconhecimento aos serviços prestados pelo jogador ao longo de sua trajetória vitoriosa. A decisão foi comunicada internamente logo após o dérbi contra o Real Madrid, disputado no último domingo, 22.