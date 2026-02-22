Nesta segunda-feira, 23, o Famalicão recebe o Casa Pia no Estádio Municipal de Famalicão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A bola rola às 17h15 (de Brasília), colocando frente a frente equipes com ambições distintas na reta final da temporada.

Famalicão mira a zona europeia

Ocupando a 7ª colocação na tabela com 32 pontos, o Famalicão faz uma campanha sólida, somando nove vitórias, cinco empates e oito derrotas. A equipe está próxima da zona de classificação para as competições continentais e encara o confronto como uma oportunidade crucial para pressionar o pelotão da frente.

No entanto, o time da casa precisa superar a irregularidade recente. Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Sporting na última rodada, o clube tem alternado resultados e busca transformar o fator casa em três pontos para se consolidar na parte superior da tabela. A expectativa é que a equipe assuma o controle da posse de bola e adote uma postura ofensiva.

Casa Pia tenta se afastar do perigo

Do outro lado, o Casa Pia chega para o confronto na 13ª posição, com 22 pontos. A situação exige atenção, já que o clube luta para se distanciar da zona de rebaixamento e garantir a permanência na elite. A campanha de cinco vitórias, sete empates e dez derrotas reflete as dificuldades enfrentadas ao longo do campeonato.

Apesar da posição incômoda, o momento recente traz esperança: a equipe vem de uma vitória importante por 3 a 2 sobre o Arouca, demonstrando poder de reação. Para o duelo desta segunda-feira, a estratégia deve focar em uma organização defensiva sólida, explorando os contra-ataques para tentar surpreender os anfitriões.

Onde assistir

A partida terá transmissão confirmada pelo canal Sport TV em Portugal. O confronto promete ser disputado, com o Famalicão tentando impor seu ritmo e o Casa Pia buscando aproveitar os espaços para somar pontos vitais fora de casa.