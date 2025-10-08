Cristiano Ronaldo faz história e se torna 1º bilionário do futebol

Craque português entrou para lista dos mais ricos do mundo ao assinar novo contrato do Al Nassr, segundo Bloomberg

Cristiano Ronaldo não cansa de fazer história. O craque da seleção portuguesa se tornou o primeiro jogador de futebol a se tornar bilionário após renovar o seu contrato com o Al Nassr. Segundo a Bloomberg, o patrimônio de CR7 é estimado em 1,4 bilhão de dólares (aproximadamente 7,5 bilhões de reais).

O novo contrato de Cristiano Ronaldo com o time árabe vai até o final da temporada 2026/2027, quando terá 42 anos.

CR7 montou a sua fortuna com os ganhos no futebol, mas também em acordos comerciais com as marcas com quem já trabalhou. O jogador ainda tem investimentos pessoais que chamam a atenção.

“A influência do CR7 transcende o futebol, estabelecendo-o como uma marca global de imenso valor. A combinação do desempenho em campo, da presença dominante nas redes sociais e dos lucrativos contratos publicitários solidificam sua posição como um dos atletas mais valiosos e influentes do mundo. Ele é um case perfeito de como atletas de alto nível podem se tornar verdadeiros empreendimentos, gerando receitas milionárias muito além de seus salários como jogadores”, analisa Joaquim Lo Prete, diretor da Absolut Sport no Brasil, agência oficial de experiências esportivas da Conmebol.

O atacante conta com investimentos nos mais diversos setores, de bebidas a hotéis, de moda e turismo. Nos últimos anos, ele promoveu uma série de lançamentos, como uma marca de roupas CR7, que vende sapatos e perfumes, investimentos em hotéis na Europa, Ásia e América Latina, propriedades de luxo em diferentes partes do mundo.

“Cristiano Ronaldo é o maior fenômeno de marketing da história do futebol mundial. Talento, muito treino e repetição, disciplina fora da curva aliada a um posicionamento estratégico de imagem único”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

De acordo com estudo do IPAM (Instituto Português de Administração e Marketing), divulgado neste ano, a ‘marca’ CR7 alcançou o valor recorde de 850 milhões de euros em 2025.

LeBron James, astro da NBA, foi o primeiro atleta em atividade a entrar para a lista dos bilionários. Michael Jordan e Roger Federer também alcançaram a marca, mas já quando estavam aposentados.