Antes mesmo do encerramento da terceira rodada da fase de grupos, a Copa Africana de Nações já tem definidos os 16 classificados para as oitavas de final. Os últimos jogos dos grupos E e F ainda serão disputados, mas os critérios de desempate eliminaram qualquer possibilidade de mudança no grupo dos melhores terceiros colocados.

Isso ocorre porque o regulamento da competição prevê a classificação, além dos dois primeiros de cada grupo, dos quatro melhores terceiros colocados entre as seis chaves. Com esse formato, a combinação de resultados já tornou matematicamente impossível qualquer alteração no entre as seleções que avançam.

A confirmação veio após o empate da Tanzânia com a Tunísia por 1 a 1 e a derrota de Uganda para a Nigéria por 3 a 1. Com dois pontos e saldo de gols negativo de apenas um, os tanzanianos asseguraram vaga entre os terceiros colocados, superando Comores e Angola.

Com isso, os grupos E e F também têm seus classificados definidos. No grupo E, Argélia, Burkina Faso e Sudão garantiram vaga. Já no grupo F, Costa do Marfim, Camarões e Moçambique seguem na competição. As posições finais de cada chave ainda dependem dos resultados da última rodada, nesta quarta-feira, 31.

Dois confrontos das oitavas de final já estão confirmados. A Tunísia enfrenta o Mali no dia 3 de janeiro, em Casablanca. No dia seguinte, o Marrocos encara a Tanzânia, em Rabat.

Os classificados na Copa Africana de Nações